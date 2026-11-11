“Hanno agito per necessità”, annullato il fermo della nave Ong che salvò 39 naufraghi a Lampedusa 

“Sussistono le cause di esclusione della responsabilità date dell’esercizio del dovere (che il capitano ha di preservare l’incolumità delle persone a bordo) e dello stato di necessità.” La Sezione Unica Civile del tribunale di Agrigento, ha annullato il fermo amministrativo della nave Ong Aurora Sar nonché la sanzione di 10 mila euro che era stata comminata dalla Prefettura. La vicenda risale al 12 giugno 2023 quando l’imbarcazione Ong salvò 39 naufraghi in mare aperto. Alla nave era stato assegnato quale porto sicuro quello di Trapani ma, dopo una prima rotta verso il punto stabilito, la Ong sbarcò a Lampedusa violando così la norma che impone al comandante di conformarsi alle indicazione dell’autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare.

Per questo motivo scattò il fermo amministrativo dell’Aurora Sar, eseguito dall’ Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa, nonché una sanzione pecuniaria di 10 mila euro. La difesa – rappresentata dagli avvocati Leonardo Marino, Giulia Crescini e Federica Remiddi – tuttavia ha sostenuto la sussistenza di una causa di giustificazione dovuta dall’adempimento di un dovere e dallo stato di necessità.

Lo sbarco a Lampedusa, così come sostenuto dai difensori, si è reso necessario a causa del peggioramento delle condizioni meteo e delle condizioni dell’imbarcazione, di dimensioni ridotte, e con a bordo 39 naufraghi (di cui una donna incinta e due minori non accompagnati) e 6 membri dell’equipaggio. Il tribunale di Agrigento, accogliendo l’opposizione della difesa, ha annullato il fermo della nave “cancellando” anche la sanzione pecuniaria sostenendo “sufficientemente dimostrata la situazione di pericolo per l’incolumità dell’equipaggio e dei naufraghi che ha indotto il capitano a scegliere di sbarcare a Lampedusa anziché proseguire verso Trapani.”