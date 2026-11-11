Abusivismo commerciale: sequestrati 90 chili tra frutta, verdura e pesce

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha coordinato mirati servizi finalizzati al contrasto dell’abusivismo commerciale ed a garantire la sicurezza alimentare a tutela dei consumatori. I controlli, coordinati dai poliziotti del Commissariato di Nesima, hanno visti impegnati equipaggi del Commissariato, del Nucleo Operativo Agroalimentare del Corpo Forestale della Regione Siciliana e della Polizia Locale- Settore Annona.

Nel corso dei servizi, eseguiti nelle zone di Nesima e Cibali, con particolare attenzione al viale Mario Rapisardi, gli agenti della polizia amministrativa del Commissariato e dell’annona della Polizia Locale hanno proceduto all’ispezione dei locali in uso ad un’attività di parcheggio e lavaggio auto ed alla verifica del rispetto della normativa vigente, accertando la mancanza di tutte le autorizzazioni amministrative in capo al titolare, un catanese di 42 anni, a cui è stato così contestato l’esercizio abusivo dell’attività, non avendo mai presentato alcuna S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Al termine dei controlli, al titolare sono state, dunque, irrogate sanzioni pecuniarie pari a circa 11.200 euro. Considerata l’assenza anche dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue, l’uomo, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole fino a condanna definitiva, è stato denunciato in stato di libertà per la violazione del divieto assoluto di realizzare scarichi di acque reflue industriali senza l’autorizzazione prevista dal Testo Unico Ambientale.

Rilevanti, altresì, gli esiti di alcuni controlli eseguiti insieme al personale del settore annona della Polizia Locale e al personale specializzato del Nucleo Operativo Agroalimentare del Corpo Forestale, che hanno portato alla contestazione di vari illeciti amministrativi nei confronti di due venditori ambulanti, un fruttivendolo ed un pescivendolo, a cui sono state irrogate sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di circa 16.000 euro, in quanto totalmente abusivi, privi di autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico e dei requisiti professionali per l’esercizio del commercio. In entrambi i casi, inoltre, gli agenti hanno accertato l’assenza di documentazione che comprovasse la tracciabilità, l’origine e la provenienza dei prodotti ortofrutticoli ed ittici offerti in vendita e destinati al consumo, che sono stati, pertanto, sequestrati. In totale, sono stati sequestrati 90 chili di alimenti, tra frutta, verdura, pesci e crostacei, i quali, previa verifica della loro idoneità al consumo umano, sono stati donati in beneficienza.