Altra batosta per l’Akragas, il Ragusa vince 3-0 

Sesta sconfitta consecutiva per l’Akragas che perde 3-0 a Ragusa nella gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie D, girone I. I biancazzurri, ormai sempre più ultimi in classifica, non fanno punti in campionato dallo scorso 12 gennaio quando si imposero nella trasferta di Pompei. Da quel momento in poi sono arrivate soltanto sconfitte.

I padroni di casa, invece, vincono la quarta partita consecutiva e si allontanano (forse) definitivamente dalla zona calda del tabellone. Allo stadio “Campo” di Ragusa, dunque, finisce 3-0. Il match si sblocca alla fine del primo tempo con una rete di Crisci. Il raddoppio arriva quasi all’inizio del secondo tempo con un calcio di rigore trasformato da Ahmetaj. Il terzo gol, che chiude la gara, porta la firma di Solmonte. Un’annata disastrosa quella dell’Akragas che si appresta ad una ormai certa retrocessione in Eccellenza. L’obiettivo – considerata la grave situazione societaria – resta comunque quello di concludere il campionato e salvare il titolo.

I RISULTATI DELLA 25ª GIORNATA

FAVARA – SAMBIASE 1-2

ACIREALE – SIRACUSA 2-1

REGGINA – ENNA 3-0

SCAFATESE – VIBONESE 2-0

SANT’AGATA – LICATA 1-1

LOCRI – POMPEI 0-1

IGEA VIRTUS – PATERNÓ 0-1

RAGUSA – AKRAGAS 3-0

SANCATALDESE – NISSA 1-1