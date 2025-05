Uomo ucciso con sei coltellate: la vittima è un clochard romeno

Un uomo è stato accoltellato mortalmente questa sera a Palermo in viale dei Picciotti. Sono intervenuti i sanitari del 118. Non si conosce ancora il motivo dell’aggressione.

Da una prima ispezione sul corpo emerge che la vittima sarebbe stata colpita almeno sei volte, al torace e all’addome.

La vittima dell’omicidio è un romeno di 48 anni, viveva per strada con i suoi cani. Bivaccava in un terreno abbandonato dove c’è una costruzione occupata da diversi clochard, non distante dall’ex macello comunale e da un deposito della Rap, l’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti a Palermo. Gli agenti di Polizia hanno contattato il canile municipale per portare via gli animali. La vittima pare vivesse con una donna, portata in ospedale dai sanitari del 118, perché sotto choc. Nella zona ci sono numerose telecamere. Sono in corso le indagini per cercare di risalire all’assassino.

In tarda serata sarebbe stato identificato – ma le generalità non sono state ancora rese note – l’uomo ucciso a coltellate a Palermo: viveva in un’area abitata da altri clochard con alcuni cani e una donna, ed era un romeno di 48 anni. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale in stato di choc: avrebbe assistito alla lite mortale o ha trovato il compagno morto.

Gli investigatori stanno provando ad ascoltarla e a visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza nell’area di Brancaccio, vicino all’ex macello e a uno stabilimento della Rap. Il delitto è stato commesso nel rione Settecannoli, a due passi da Brancaccio. Sarebbero almeno sei i fendenti al torace e all’addome. L’omicidio è avvenuto poco dopo le 19.30. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato invano a rianimarlo.

Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile di Palermo.