Amministrative, al via lo spoglio a Realmonte: in vantaggio Mallia

Sono state chiuse alle 15 le urne nei 126 comuni chiamati al rinnovo delle amministrazioni locali. Subito dopo sono iniziate le operazioni di spoglio. In questa tornata si votava in 117 Comuni di Regioni a statuto ordinario e 9 Comuni in Sicilia. E’ del 57,35% l’affluenza parziale registrata alla chiusura dei seggi.

Unico comune della provincia di Agrigento ad andare al voto è stato Realmonte, dopo la mozione di sfiducia al sindaco Sabrina Lattuca. Secondo gli ultimi dati aggiornati dall’ufficio elettorale della Regione Siciliana hanno votato 3005 elettori su 5410.

Tra poche ore si conoscerà chi tra Leonardo Aucello, sostenuto da Siamo Realmonte; Alessandro Mallia, sostenuto da Primavera Realmontina e Sabrina Lattuca sostenuta dalla Democrazia cristiana, sarà il prossimo sindaco della citta della Scala dei Turchi.

Al momento dalle prime schede scrutinate sembra in netto vantaggio il candidato Alessandro Mallia dell’Udc con 215 voti (45,6 %), seguito da Leonardo Aucello con 179 voti (37,9 %), e poi da Sabrina Lattuca con 78 voti (16,5 %).