Grotte, iniziati i lavori per la realizzazione del Centro Comunale di Raccolta
Un'opera finanziata grazie ai fondi del PNRR che rappresenta un passo importante per il miglioramento della gestione dei rifiuti urbani sul territorio
Sono iniziati i lavori per la realizzazione del Centro Comunale di Raccolta (CCR) differenziata di Grotte, nell’area dei capannoni comunali in Via Ingrao, accanto al campo comunale di calcetto. Si tratta di un’opera finanziata grazie ai fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che rappresenta un passo importante per il miglioramento della gestione dei rifiuti urbani sul territorio.
L’intervento rientra nella Missione 2, Componente 1, Investimento 1.1 – Linea d’intervento A del PNRR, dedicata al “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”. L’importo complessivo stanziato ammonta a € 838.882,73.
“Finalmente partono i lavori per la realizzazione del CCR di Grotte, dichiara il sindaco Alfonso Provvidenza. Si tratta di un progetto fondamentale per la nostra comunità, che ci permetterà di potenziare significativamente la raccolta differenziata, tutelare l’ambiente e, nel tempo, generare benefici economici per i cittadini”.
Il progetto è stato formalmente approvato tre anni fa dall’Amministrazione Comunale, con la delibera di Giunta n° 26 del 25/02/2022.