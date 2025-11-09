Grotte

Grotte, iniziati i lavori per la realizzazione del Centro Comunale di Raccolta

Un'opera finanziata grazie ai fondi del PNRR che rappresenta un passo importante per il miglioramento della gestione dei rifiuti urbani sul territorio

Pubblicato 2 minuti fa
Da Redazione

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del Centro Comunale di Raccolta (CCR) differenziata di Grotte, nell’area dei capannoni comunali in Via Ingrao, accanto al campo comunale di calcetto. Si tratta di un’opera finanziata grazie ai fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che rappresenta un passo importante per il miglioramento della gestione dei rifiuti urbani sul territorio.

L’intervento rientra nella Missione 2, Componente 1, Investimento 1.1 – Linea d’intervento A del PNRR, dedicata al “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”. L’importo complessivo stanziato ammonta a € 838.882,73.

“Finalmente partono i lavori per la realizzazione del CCR di Grotte, dichiara il sindaco Alfonso Provvidenza. Si tratta di un progetto fondamentale per la nostra comunità, che ci permetterà di potenziare significativamente la raccolta differenziata, tutelare l’ambiente e, nel tempo, generare benefici economici per i cittadini”.

Il progetto è stato formalmente approvato tre anni fa dall’Amministrazione Comunale, con la delibera di Giunta n° 26 del 25/02/2022.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

banner omnia congress

Ultime Notizie

Grotte

Grotte, iniziati i lavori per la realizzazione del Centro Comunale di Raccolta
PRIMO PIANO

Pistola in forno e cinque panetti di hashish in frigo, arrestato 24enne
Agrigento

Con il tour “Il viaggio continua” Tony Colombo arriva ad Agrigento
Lampedusa

Migranti, a Lampedusa sbarcate 47 persone: una deceduta
PRIMO PIANO

Devasta il b&b della ex con una mazza da baseball, arrestato
Catania

Ruba ai genitori per comprare la droga, Polizia lo arresta