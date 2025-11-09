Apertura

Travolto da auto, morto ciclista di 45 anni

La vittima, originaria della Polonia, stava facendo una passeggiata in sella alla sua bicicletta

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Un ciclista è morto dopo essere stato travolto da una macchina. Il fatto è  accaduto nella serata dell’altro ieri in contrada Monasteri, nel territorio di Floridia, nel Siracusano. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia municipale, l’uomo, 45 anni, originario della Polonia, stava facendo una passeggiata in sella alla sua bicicletta quando è stato tamponato da dietro dal conducente di un’auto poco dopo una curva.

Da quanto emerge, sulla scorta di alcune testimonianze, quel tratto di strada era poco illuminato, ma gli inquirenti stanno valutando il comportamento della persona alla guida della macchina, se, insomma, stesse procedendo ad alta velocità o se si fosse in quel momento distratto. Per il 45enne non c’è stato nulla da fare, il suo cuore ha cessato di battere prima dell’arrivo dei soccorsi. I mezzi sono stati posti sotto sequestro e la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale.

