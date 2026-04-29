Ravanusa, Montana torna alla guida della società che gestisce la raccolta di rifiuti 

Ritorno alle origini per la R.A.R. Ravanusa Ambiente e Risorse S.r.l., la società a totale partecipazione pubblica del Comune che si occupa della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Con un post pubblicato sui social, il sindaco Avv. Salvatore Pitrola ha annunciato la nomina del nuovo presidente della società, il dott. Giovanni Montana, rivolgendo al contempo un ringraziamento al presidente uscente Arcangelo D’Angelo per il lavoro svolto. Nel suo messaggio, il primo cittadino ha espresso “i più sinceri auguri di buon lavoro” al neo presidente, dichiarandosi certo che saprà svolgere il proprio incarico “con competenza e spirito di servizio”. La nomina di Montana è avvenuta a seguito di avviso pubblico emanato dal Comune di Ravanusa, nel rispetto dei principi di trasparenza amministrativa.

Si tratta di un ritorno particolarmente significativo, dal momento che Giovanni Montana è tra i fondatori della stessa R.A.R., elemento che conferisce alla nomina un forte valore simbolico e istituzionale. Per la società e per il Comune si apre adesso una nuova fase, con l’obiettivo di garantire continuità, efficienza e ulteriore miglioramento nella gestione dei servizi ambientali a favore della cittadinanza.