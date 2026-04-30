Blitz dei finanzieri durante diretta social, sequestrati 1.200 prodotti contraffatti

Il blitz è scattato durante una diretta social, consentendo il sequestro di oltre 1.200 prodotti griffati contraffatti. In azione i finanzieri del Comando provinciale di Catania, che hanno denunciato due persone per ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Dopo aver scoperto scoperto il profilo su un social network utilizzato per la vendita di prodotti di prestigiosi marchi, nazionali ed esteri, contraffatti e a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato, le Fiamme Gialle del II Gruppo di Catania sono riuscite a individuarne i gestori e a localizzare il magazzino, all’interno di un cortile nel quartiere San Cristoforo, utilizzato come base logistica per i ‘mercatini telematici’, durante i quali, in diretta streaming, mostrare l’ampio campionario di prodotti contraffatti e raccogliere gli ordini dei clienti collegati. I militari hanno fatto accesso nel locale proprio mentre era in corso una ‘diretta social’, scoprendo una vera e propria ‘boutique del falso’, con scaffali, espositori e scatole dove erano presenti oltre 1.200 prodotti, tra borse, capi di abbigliamento, scarpe, giubbini, cinture, portafogli e altri accessori, tutti con marchi contraffatti di noti brand del lusso (tra cui Louis Vuitton, Prada, Gucci, Chanel e Valentino), casual (tra cui Alo, Fendi, Jacquemus, Miu Miu, DiorI, Yves Saint Laurent, Burberry) e sportivi (tra cui Adidas, Nike e Lacoste).

“Gli articoli presentavano caratteristiche molto simili agli originali – spiegano gli investigatori delle Fiamme gialle -: materiali curati, etichette, confezioni e perfino QR code stampati sulle scatole, nel tentativo di rendere più credibile la provenienza e l’originalità dei prodotti. In alcuni casi era presente anche una ‘garanzia del venditore'”. Tutta la merce, inclusa quella contenuta in diversi pacchi già pronti per la spedizione, è stata sequestrata per essere sottoposta alle attività peritali da parte degli studi e delle agenzie che tutelano i marchi riconducibili alle case di moda coinvolte. Sotto il coordinamento della Procura di Catania, sono in corso approfondimenti investigativi finalizzati all’individuazione dei canali di approvvigionamento e alla completa ricostruzione della ‘filiera del falso’. PEr i due responsabili è scattata la denuncia.