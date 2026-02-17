Strada Statale 118 “Corleonese Agrigentina” ancora chiusa al traffico, Pd chiede interventi urgenti

La Strada Statale 118 “Corleonese Agrigentina” torna a far parlare di sé, e non in positivo. Dopo la chiusura al traffico del chilometro 113,100 nel tratto tra Cianciana e Raffadali, domenica pomeriggio si è verificato un ulteriore evento franoso con cedimento del piano stradale in direzione Alessandria della Rocca. L’ennesima emergenza su un’arteria già segnata da condizioni precarie. Il Partito Democratico di Agrigento, guidato dal Segretario Provinciale Francesco Cacciatore insieme al Circolo PD di Raffadali “C.Sessa”, ha lanciato un nuovo appello ad ANAS, sollecitando interventi urgenti e soprattutto definitivi per mettere in sicurezza l’infrastruttura.

“Nonostante le sue condizioni generali deficitarie, la SS 118 rappresenta un’infrastruttura di cruciale importanza per la provincia agrigentina. La strada è fondamentale non solo per la viabilità locale, ma soprattutto per l’economia dell’area interna dei Sicani, che continua a vivere un drammatico isolamento viario. Il suo corretto funzionamento garantisce l’accesso quotidiano a migliaia di cittadini, pendolari e a un vasto indotto economico già storicamente penalizzato dallo stato precario delle infrastrutture provinciali”, si legge nel comunicato. “Non possiamo trattare questi eventi come emergenze isolate” hanno dichiarato gli esponenti del PD. “I fenomeni alluvionali sono ormai una costante su un territorio fragile come il nostro. Serve una programmazione mirata per affrontare in modo strutturale il dissesto idrogeologico. La critica punta al metodo emergenziale: non bastano più interventi spot per riparare i danni dopo ogni frana o smottamento. La Statale 118 ha già subito eventi simili in passato. È evidente che servono interventi di messa in sicurezza definitivi”, hanno aggiunto i democratici, chiedendo con forza un intervento strutturale e risolutivo con carattere di urgenza.

Sulla vicenda si è mosso anche il Capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, l’On. Michele Catanzaro, che insieme all’intero gruppo parlamentare ha predisposto un’apposita interrogazione urgente all’Assessorato Regionale alla Mobilità e Infrastrutture. “Si tratta dell’ennesima conferma di una condizione ormai insostenibile per un’arteria stradale che, pur nelle sue condizioni deficitarie, è vitale per la provincia di Agrigento e per l’intera area interna dei Sicani», ha dichiarato Catanzaro. «È chiaro che occorrono interventi di messa in sicurezza definitivi di cui il governo regionale deve immediatamente farsi carico”.