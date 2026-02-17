Cittadino “pesca” in una buca piena d’acqua; Aica: “domani previsti interventi di riparazione”

“Stiamo facendo ridere una Nazione intera. Finiamola con i comunicati stampa e i videomessaggi incomprensibili e inconcludenti. Il Comune faccia la sua parte, iniziando immediatamente a sostituirsi ad AICA nelle riparazioni delle varie rotture, come si faceva durante la mia Amministrazione“, scrive in una nota l’ex sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura a margine di un episodio che si è verificato questa mattina in via Regina Elena, quando un cittadino esasperato per la situazione della crisi idrica in città, ha improvvisato una protesta: munito di canna da pesca ha simulato di pescare dentro una buca piena di acqua.

A margine di questo episodio Aica ha inoltrato un comunicato informando la cittadinanza che nella giornata di domani, 18 febbraio, sono previsti interventi già programmati sulla rete idrica del Comune di Canicattì e non ancora realizzati a causa delle avverse condizioni meteo che hanno caratterizzato le ultime settimane. In particolare, le squadre operative interverranno: Via Regina Elena – intervento di riparazione già pianificato;Via Nuoro – ripristino perdita segnalata; Via Leonardo da Vinci – intervento tecnico sulla rete di distribuzione.

“Si tratta di lavorazioni inserite nella programmazione tecnica aziendale e non di interventi estemporanei, a conferma dell’attività costante di monitoraggio e manutenzione che AICA sta svolgendo sul territorio.Oltre agli interventi immediati, è stato predisposto un programma di riparazione su 16 perdite significative attualmente censite nel territorio comunale di Canicattì.Le lavorazioni verranno eseguite progressivamente nelle prossime settimane, secondo priorità tecnica, complessità dell’intervento e condizioni operative”, si legge nella nota a firma della presidente Danila Nobile. “AICA è pienamente consapevole delle criticità infrastrutturali della rete idrica cittadina, caratterizzata da impianti vetusti e condotte risalenti a diversi decenni fa. Proprio per questo motivo, oltre alle riparazioni puntuali, è in corso un lavoro strutturale più ampio che porterà, entro il 2026, alla realizzazione di importanti interventi di rifacimento della rete.La presenza di perdite sul territorio non è mai stata negata. Al contrario, AICA ha sempre rappresentato con trasparenza lo stato della rete e la necessità di interventi strutturali. Ogni segnalazione viene registrata, verificata e inserita in programmazione tecnica. Tuttavia, la complessità e l’estensione della rete rendono necessario un lavoro metodico e organizzato, che richiede tempo, risorse e pianificazione. AICA continuerà ad operare con responsabilità, trasparenza e presenza costante sul territorio, con l’obiettivo di ridurre le dispersioni, migliorare il servizio e restituire progressivamente stabilità alla distribuzione idrica”, ha concluso.