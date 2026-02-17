Apertura

Trasportava acqua contaminata, 10 mila euro di multa ad autobottista a Canicattì 

L'acqua non era in condizioni igienico-sanitarie adeguate e poteva essere - qualora utilizzata per bere, per preparare alimenti o per altri impieghi domestici - creare rischi per la salute

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

Le analisi fatte dal laboratorio Sanità pubblica dell’Asp non hanno lasciato alcun dubbio: c’erano nitrati e batteri coliformi in concentrazioni superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente. Ed è per questo motivo che l’acqua, trasportata con autobotte, è stata dichiarata non idonea al consumo umano.     

All’inizio del mese, i militari dell’Arma avevano bloccato a Canicattì, dove la crisi idrica ha fatto scoppiare la protesta, un’autobotte con la quale venivano trasportati, per essere rivenduti, 5 mila litri d’acqua. Un trasporto fatto senza alcuna “Segnalazione certificata di inizio attività” (Scia), né documentazione che certificasse la salubrità e la tracciabilità dell’acqua. Accertate le violazioni, al conducente sono state elevate sanzioni per 5.500 euro, con contestuale diffida alla cessazione dell’attività illecita. L’uomo è stato inoltre sanzionato, altri 5.100 euro, perché sorpreso alla guida del veicolo senza patente. Gli esami di laboratorio sul campionamento hanno accertato contaminazioni.

Il comando provinciale dei carabinieri ricorda che è importante approvvigionarsi esclusivamente da circuiti ufficiali e controllati, evitando l'acquisto di acqua da forniture prive delle necessarie garanzie di provenienza e sicurezza.

