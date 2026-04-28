Elezioni a Cammarata, ecco i candidati al Consiglio comunale che sostengono Mangiapane

Anche il sindaco uscente, e candidato alle prossime elezioni, Giuseppe Mangiapane ha depositato la lista elettorale. A sostenerlo sarà “Costruire orizzonti”. Il primo cittadino, così come avvenuto cinque anni fa, se la vedrà con l’imprenditore Giuliano Traina.

Ecco i candidati al Consiglio comunale che sostengono Mangiapane: Maria Carmela De Maria, Elisa La Mendola, Patrizia Lo Scrudato, Renato Loria, Giuseppe Madonia, Maria Concetta Mangiapane, Nazareno Reina, Flavia Russotto, Giuseppe Tomasino, Floriana Turco, Mario Tuzzolino e Francesco Viola. Gli assessori designati sono: Patrizia Lo Scrudato, Alfonso Di Piazza e Vincenzo Russotto.