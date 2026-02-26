Carabinieri, il generale Del Monaco incontra i militari della Compagnia di Cammarata e Casteltermini

Nella mattinata odierna, il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, ha fatto visita ai reparti dell’Arma presenti nell’area montana della provincia agrigentina, incontrando i militari della Compagnia di Cammarata e della Stazione di Casteltermini.

La visita ha avuto inizio presso la sede della Compagnia, dove l’Alto Ufficiale è stato accolto dal Comandante, Capitano Ernesto Califri, e ha incontrato una rappresentanza dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, della Centrale Operativa, della Stazione di Cammarata e delle Stazioni dipendenti. Nel corso dell’incontro il Generale si è intrattenuto con il personale e gli sono state illustrate le

principali attività del Reparto, con un aggiornamento sugli obiettivi e sulle strategie di prevenzione e contrasto dei reati. Sono state approfondite le principali criticità del territorio, con particolare riferimento alle attività di controllo e alla prevenzione dei fenomeni che destano maggiore allarme sociale.

Successivamente, il Generale Del Monaco – accompagnato dal Capitano Califri – si è recato presso la Stazione Carabinieri di Casteltermini, dove è stato accolto dal Comandante, Maresciallo Carmine Raffaele Talarico, e dal resto del personale.

Nel corso della visita, il Generale Del Monaco ha espresso apprezzamento per l’impegno quotidianamente profuso dai Carabinieri a tutela della sicurezza delle comunità locali, sottolineando l’importanza del servizio di prossimità assicurato dalle Stazioni, presidio fondamentale di legalità e punto di riferimento per i cittadini, in particolare nei centri dell’entroterra. Il Generale Del Monaco ha inoltre richiamato l’attenzione sull’importanza di un’attenta applicazione delle procedure a tutela delle vittime vulnerabili.

L’incontro è stato inoltre occasione per richiamare l’attenzione sull’attività preventiva svolta dall’Arma, fondata sulla presenza costante sul territorio, sull’ascolto della popolazione e sulla collaborazione con le istituzioni locali, elementi ritenuti essenziali per intercettare tempestivamente situazioni di disagio sociale e possibili fenomeni di illegalità.

Al termine della visita, il Comandante della Legione ha espresso il proprio compiacimento per la professionalità dimostrata dai militari operanti, incoraggiandoli a proseguire con la stessa dedizione nel servizio quotidiano a favore della collettività.



