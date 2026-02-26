Carabinieri, il generale Del Monaco incontra i militari della Compagnia di Cammarata e Casteltermini
L’Alto Ufficiale è stato accolto dal Comandante, Capitano Ernesto Califri
Nella mattinata odierna, il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, ha fatto visita ai reparti dell’Arma presenti nell’area montana della provincia agrigentina, incontrando i militari della Compagnia di Cammarata e della Stazione di Casteltermini.
La visita ha avuto inizio presso la sede della Compagnia, dove l’Alto Ufficiale è stato accolto dal Comandante, Capitano Ernesto Califri, e ha incontrato una rappresentanza dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, della Centrale Operativa, della Stazione di Cammarata e delle Stazioni dipendenti. Nel corso dell’incontro il Generale si è intrattenuto con il personale e gli sono state illustrate le
principali attività del Reparto, con un aggiornamento sugli obiettivi e sulle strategie di prevenzione e contrasto dei reati. Sono state approfondite le principali criticità del territorio, con particolare riferimento alle attività di controllo e alla prevenzione dei fenomeni che destano maggiore allarme sociale.
Successivamente, il Generale Del Monaco – accompagnato dal Capitano Califri – si è recato presso la Stazione Carabinieri di Casteltermini, dove è stato accolto dal Comandante, Maresciallo Carmine Raffaele Talarico, e dal resto del personale.
Nel corso della visita, il Generale Del Monaco ha espresso apprezzamento per l’impegno quotidianamente profuso dai Carabinieri a tutela della sicurezza delle comunità locali, sottolineando l’importanza del servizio di prossimità assicurato dalle Stazioni, presidio fondamentale di legalità e punto di riferimento per i cittadini, in particolare nei centri dell’entroterra. Il Generale Del Monaco ha inoltre richiamato l’attenzione sull’importanza di un’attenta applicazione delle procedure a tutela delle vittime vulnerabili.
L’incontro è stato inoltre occasione per richiamare l’attenzione sull’attività preventiva svolta dall’Arma, fondata sulla presenza costante sul territorio, sull’ascolto della popolazione e sulla collaborazione con le istituzioni locali, elementi ritenuti essenziali per intercettare tempestivamente situazioni di disagio sociale e possibili fenomeni di illegalità.
Al termine della visita, il Comandante della Legione ha espresso il proprio compiacimento per la professionalità dimostrata dai militari operanti, incoraggiandoli a proseguire con la stessa dedizione nel servizio quotidiano a favore della collettività.