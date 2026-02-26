Santa Margherita Belice

Interventi di messa in sicurezza della Ss118: strada chiusa tra S.Margherita di Belice e il bivio di Portella Misilbesi

A darne nota è l'Anas

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Fino a venerdì 06 marzo la strada statale 188 “Centro Occidentale Sicula” sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra l’abitato di Santa Margherita di Belice e il bivio di Portella Misilbesi. A darne nota è Anas. Restano consentiti l’accesso e la circolazione ai soli residenti e frontisti proprietari di fondi confinanti, limitatamente alle tratte comprese tra i km 77,600 e 80,200 (lato Santa Margherita di Belice) e tra i km 83 e 80,500 (lato Portella Misilbesi). La chiusura si rende necessaria per consentire l’esecuzione di interventi di consolidamento e messa in sicurezza del piano viabilità ammalorato al km 80,300.

I percorsi alternavi consigliati prevedono: in direzione Menfi/Sciacca la deviazione dal centro abitato di Santa Margherita di Belice tramite via Giacheria e la SP 41, fino all’innesto con la SS 115 in direzione Sciacca; in direzione Santa Margherita di Belice la deviazione dallo svincolo di Portella Misilbesi (km 83 della SS 188), percorrendo la SP 41 e Via Giacheria.

