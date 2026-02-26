Ultime Notizie

L’autodromo Concordia ospita una giornata di motori e di solidarietà

La giornata, promossa dal distretto Lions Sicilia, si svolgerà il 26 aprile

Una domenica di motori, sorrisi e cuore aperto. Il prossimo 26 aprile, l’Autodromo Concordia di Agrigento ospiterà un evento che unisce divertimento e solidarietà: “Una giornata che ci cambierà tutti”, promosso dal Distretto Lions Sicilia, guidato dal Governatore Diego Tavano e coordinato dal GST distrettuale, l’avvocato riberese Giacomo Cortese.
L’appuntamento nasce con un obiettivo di regalare un’esperienza speciale a ragazzi diversamente abili e, al tempo stesso, sostenere la raccolta fondi per la sponsorizzazione di un cane guida Lions, prezioso compagno di vita per chi affronta la cecità o difficoltà motorie.
Ma la cosa più bella è che l’invito è aperto a tutti, non solo ai soci Lions. Chiunque potrà partecipare, vivere un giorno di emozioni e contribuire concretamente a un progetto di solidarietà dal forte valore umano. Venti ragazzi diversamente abili vivranno l’emozione di salire a bordo di una supercar, accompagnati da piloti professionisti pronti a farli sognare. “C’è un momento in cui il servizio smette di essere un dovere e diventa gioia”: è questo lo spirito che animerà la giornata del 26 aprile. Sarà una giornata di partecipazione, amicizia e solidarietà, aperta a famiglie, giovani, appassionati di motori e a chiunque voglia dare una mano divertendosi.
Un invito aperto a tutti i cittadini per vivere insieme un’esperienza che, davvero, “ci cambierà tutti”, si legge in una nota dei Lions.

