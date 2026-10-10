Anziana truffata da finto carabiniere a Palma di  Montechiaro, rubati soldi e gioielli 

Ennesima truffa del finto carabinieri nell’Agrigentino, questa volta a Palma di Montechiaro. Una 76enne, raggirata da un sedicente appartenente all’Arma, ha consegnato 600 euro in contanti e tutti gli oggetti preziosi che aveva in casa.

Il copione è sempre lo stesso: il truffatore si è qualificato come maresciallo dicendo alla donna che il figlio era stato arrestato per una rapina e che per tirarlo fuori dai guai avrebbe dovuto consegnare i gioielli per un fantomatico confronto. Soltanto in un secondo momento la 76enne ha capito di essere stata raggirata. Al via le indagini della polizia.