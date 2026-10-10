Agrigento

Aggredisce due poliziotti durante un controllo al Quadrivio Spinasanta, arrestato 

Due poliziotti hanno riportato ferite, per fortuna lievi, e sono finiti in ospedale. Il 38enne, invece, è stato arrestato e posto ai domiciliari

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Un trentottenne tunisino è stato arrestato dagli agenti delle Volanti per i reati di minacce, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’indagato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari in attesa della direttissima.

L’uomo si è reso protagonista di una aggressione ai danni di due poliziotti in viale Regione Siciliana, al Quadrivio Spinasanta. Secondo quanto ricostruito, gli agenti erano intervenuti in quella zona dopo una segnalazione per una lite. Vedendo il 38enne hanno deciso di controllarlo ma il tunisino è andato subito in escandescenza tentando di colpire gli uomini in divisa. Due poliziotti hanno riportato ferite, per fortuna lievi, e sono finiti in ospedale. Il 38enne, invece, è stato arrestato e posto ai domiciliari. 

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