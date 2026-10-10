Tenta di salire su aereo con un coltello nella cintura, denunciato

Ha cercato di imbarcarsi per Ancona con un coltello nascosto nella fibbia della cintura, ma e’ stato bloccato dagli agenti della Polizia di Stato. Il fatto e’ accaduto, nei giorni scorsi, all’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini” di Catania dove un passeggero di 37 anni, italiano, si e’ presentato ai controlli, pensando di riuscire a prendere l’aereo con un coltello. L’arma, con una lama lunga circa 8 centimetri, e’ stato notato durante le consuete verifiche di sicurezza prima dell’imbarco. Gli agenti della Polizia di Frontiera hanno condotto il 37enne nei loro uffici per tutti gli accertamenti. I poliziotti della Polaria hanno provveduto a sequestrare l’arma, mentre il passeggero e’ stato denunciato per porto di arma od oggetti atti a offendere.