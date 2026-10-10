Palermo

Inchiesta Armao, il deputato Lombardo: “Chiarirò la mia posizione, rispetto per la magistratura”

"Ribadisco la mia estraneità ai fatti e confido di poterlo dimostrare nelle sedi competenti"

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

«Poiché da più parti mi viene sollecitata una replica sulla stampa in relazione alla vicenda giudiziaria nella quale sono coinvolto, chiarisco che, per il rispetto che ritengo doveroso nei confronti della Magistratura e, dunque, del Giudice che mi ha convocato per rendere interrogatorio, nonché dei Pubblici Ministeri che hanno condotto le indagini, non renderò alcuna dichiarazione né intendo replicare a notizie di stampa relative ai fatti oggetto di indagine prima di aver risposto alle domande che mi saranno poste dall’Autorità Giudiziaria. Ribadisco la mia estraneità ai fatti e confido di poterlo dimostrare nelle sedi competenti». Lo dichiara il deputato regionale on. Giuseppe Lombardo

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