Aragona, rissa durante la festa di carnevale: tre feriti 

È di tre feriti il bilancio di una rissa avvenuta sabato notte ad Aragona in occasione dei festeggiamenti del Carnevale. Si tratta di tre ragazzi di 24, 25 e 28 anni, tutti aragonesi, che sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento con traumi sparsi e ferite.

La zuffa si è verificata in una zona centrale del paese e, secondo una prima ricostruzione, avrebbe coinvolto persone provenienti da fuori. Uno dei feriti ha riportato la frattura del setto nasale, un altro ancora un trauma cranico.

I carabinieri hanno acquisito i referti medici per ricostruire quanto accaduto e la Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Quella notte in piazza c’era anche Raimondo Giglia, il ventiseienne di Aragona deceduto in un incidente stradale mentre si stava recando in auto proprio al San Giovanni di Dio.