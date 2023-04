“Assenteismo al comune di Palma di Montechiaro”: assolti tutti gli imputati

I giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, hanno assolto tutti gli imputati del processo scaturito dall’operazione “Torno subito”, l’indagine sui presunti casi di assenteismo al comune di Palma di Montechiaro. Si tratta di ben 20 dipendenti comunali, tra lavoratori socialmente utili e capi area, accusati di truffa per essersi allontanati arbitrariamente dal posto di lavoro per sbrigare faccende personali. Alcuni di loro sono stati assolti “per non aver commesso il fatto” mentre per altri la formula è stata “perchè il fatto non sussiste”.

I dipendenti comunali assolti sono: Salvatore Di Vincenzo, 59 anni, Ignazio Falsone, 73 anni, Fabio Marino, 56 anni; Giuseppe Rumè, 67 anni; Salvatore Castellino, 61 anni; Grazia Arcadipane, 58 anni; Matteo Bordino, 66 anni; Renato Castronovo, 70 anni; Maria Collura, 61 anni; Giuseppe Calogero Petrucci, 62 anni, Anna Provenzani, 58 anni; Silvana Cancialosi, 59 anni; Gioacchino Angelo Palermo, 64 anni; Vittorio Inguanta, 70 anni; Rosario Salerno, 62 anni; Rosario Zarbo, 58 anni; Calogero Mario Di Caro, 65 anni, Concetta Maria Di Vincenzo, 55 anni; Francesco Lo Nobile, 73 anni; Baldassare Zinnanti, 70 anni.

L’inchiesta, coordinata dalla procura di Agrigento, portò alla sospensione di 11 dipendenti comunali nel 2016. L’indagine durò circa sei mesi. I carabinieri filmarono alcuni lavoratori mentre si allontanavano dal posto di lavoro per andare al bar o per sbrigare faccende personali. Le contestazioni però sono state ritenute di lieve entità e il presunto danno arrecato minimo. Per questo motivo, a distanza di oltre sei anni dai fatti e quasi quattro dal rinvio a giudizio, il processo si è concluso con l’assoluzione di tutti gli imputati. Il sostituto procuratore Cecilia Baravelli, che ereditò il fascicolo d’inchiesta, lo scorso novembre aveva chiesto la condanna di 16 dei 20 imputati con pene comprese tra i quindici e i diciotto mesi di reclusione. Soltanto per quattro dei lavoratori era stata avanzata la richiesta di assoluzione.

Il collegio difensivo, tra gli altri, è formato dagli avvocati Santo Lucia, Francesco Scopelliti, Giuseppe Riso, Vincenzo Caponnetto, Liliana Azzarello.