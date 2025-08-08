Apertura

Auto contro bici sulla pista ciclabile, morto 59enne 

La vittima stava percorrendo la pista ciclabile quando si è scontrato con un'autovettura, una Lancia Ypsilon guidata da un 22enne

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un ciclista di 59 anni – Salvatore Catania – ha perso la vita a Palermo in uno scontro con un’automobile. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Antonio Marinuzzi e via Filippo Mortillaro, nel quartiere Oreto-Stazione. La vittima stava percorrendo la pista ciclabile di via Mortillaro quando, giunto all’intersezione con via Marinuzzi, si è scontrato con un’autovettura, una Lancia Ypsilon guidata da un 22enne, rimasto illeso.

L’impatto è stato violentissimo: il ciclista è stato sbalzato a diversi metri di distanza e ha riportato traumi gravissimi. Quando sono arrivati i medici del 118, per lui non c’era già più nulla da fare. È morto sul colpo. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, che hanno transennato l’area per effettuare i rilievi e accertare l’esatta dinamica dei fatti.

Il conducente dell’auto si è fermato a prestare soccorso. Il guidatore della Lancia Ypsilon sarà sottoposto, come previsto dalla legge, ai test alcolemici e tossicologici. L’automobile è sequestrata, così come la bicicletta. E’ il quarto incidente mortale registrato a Palermo in pochi giorni, una sequenza drammatica in cui, oltre al ciclista, hanno perso la vita due giovanissimi motociclisti e a una donna investita da un camion. (FOTO BLOGSICILIA.IT)

