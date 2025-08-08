Agrigento, è morto il colonnello Di Giovanni

E’ morto oggi ad Agrigento il colonnello Giuseppe Di Giovanni, 93 anni, “uomo di grande integrità, autorevole figura nella vita pubblica cittadina – come evidenzia l’Inner Wheel Club di Agrigento stringendosi attorno alla presidente Patrizia Di Giovanni Vitellaro. Il colonnello Di Giovanni è stato consigliere comunale negli anni ’80 e ’90, apprezzato autore di guide e testi sulla storia di Agrigento, della Sicilia greca, normanna e medievale, e di importanti pubblicazioni su Piazza Armerina, Segesta e Selinunte.

Figura storica del Distretto militare di Agrigento, il suo cuore ha cessato di battere dopo una malattia che lo ha fatto soffrire enormemente. Di lui si ricorda l’umanità e l’affetto che mostrava anche durante la sua attività lavorativa con tutti i militari del Distretto.

“In questo momento di lutto – aggiunge Inner Wheel – il Club si stringe a Patrizia, al marito Franco Vitellaro, alla sorella Rossana con Totò Salvago, e ai nipoti: Pietro Vitellaro, consigliere comunale, con la moglie Roberta, Luca, Gaetano, Antonio, Giovanna e la piccola Giulia. Il ricordo del colonnello Di Giovanni, già duramente colpito dalla perdita del figlio Gaetano, tragicamente scomparso a soli 27 anni, continuerà a vivere nella memoria di chi ne ha apprezzato il rigore, l’umanità e l’amore per la cultura”.

Alla famiglia Di Giovanni – Vitellaro giungano le condoglianze di Edizioni Grandangolo.

I funerali si svolgeranno lunedì alle ore 16, nella chiesa di San Giacomo ad Agrigento.