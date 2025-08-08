Agrigento

Copiosa perdita d’acqua a San Leone, i residenti chiedono l’intervento di Aica

In via delle viole a San Leone i residenti, puntualmente nel giorno del turno idrico, vedono più acqua per strada che nei loro rubinetti

Copiosa perdita d’acqua in Via delle Viole a San Leone. I residenti sono stanchi di assistere puntualmente a questa situazione; acqua nei rubinetti una volta a settimana, e nel giorno del turno idrico tra il giovedì sera e la mattina del venerdì, buona parte del liquido che dovrebbe arrivare nelle loro case si disperde per strada.

Varie sono le segnalazioni all’Aica, qualcuno si è rivolto anche al Comune di Agrigento, ma ad oggi la rottura c’è e nessuno si è recato in Via delle Viole per effettuare la manutenzione.

Questa è una delle tante strade di Agrigento che versa in questi condizioni, e ancora una volta a pagarne il prezzo sono i residenti, che devono fare i conti con una crisi idrica senza precedenti e assistere allo sversamento dell’acqua per strada.

Copiosa perdita d'acqua a San Leone, i residenti chiedono l'intervento di Aica
