Caltanissetta

‘Ti taglio la gola’, arrestato convivente violento recidivo

Bloccato dalla polizia a Caltanissetta e condotto in carcere

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Avrebbe aggredito la convivente, picchiandola, e poi l’avrebbe minacciata dicendole che le avrebbe dato fuoco, tagliato la gola per poi farsi l’ergastolo. E’ l’accusa contestata dalla polizia di Caltanissetta a un quarantaduenne che è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

Agenti delle Volanti della Questura sono arrivati a casa della coppia dopo una chiamata al 112 e, hanno trovato la donna scossa e impaurita chiusa in camera da letto e l’uomo in forte stato di agitazione. Nell’ultimo periodo il quarantaduenne è stato più volte denunciato alla Procura sempre per maltrattamenti in famiglia.

Dopo gli adempimenti di rito, su disposizione della sostituto procuratore di turno, l’arrestato è stato condotto in carcere.

