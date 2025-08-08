Trapani

Slot machine abusive in un bar, denunciato e sanzionato gestore

Gli apparecchi destinati al gioco d’azzardo non erano collegati al sistema telematico dell’A.D.M.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno deferito in stato di libertà il gestore di un bar, all’esito di controlli svolti congiuntamente al personale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Trapani e finalizzati al contrasto del gioco illegale.

Durante il controllo i Militari hanno appurato la violazione penale della mancata esposizione delle tabelle dei giochi proibiti, nonché illeciti ammnistrativi dovuti alla presenza di due slot-machine e tre apparecchi destinati al gioco d’azzardo non collegati al sistema telematico dell’A.D.M.

Tutti i macchinari non conformi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e al titolare dell’attività sono state altresì contestate sanzioni amministrative per complessivi 50.000 euro. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Politica

Confesercenti: “Agrigento ha bisogno di visione, responsabilità e coraggio”
Trapani

Trasportavano in auto oltre 1500 capi d’abbigliamento contraffatti: due denunciati
Agrigento

Agrigento, è morto il colonnello Di Giovanni
Agrigento

Copiosa perdita d’acqua a San Leone, i residenti chiedono l’intervento di Aica
Catania

Sanità, allungato osso femore a 19enne all’ospedale San Marco di Catania
Giudiziaria

Argentino suicida in carcere, il legale chiede l’intervento del Garante dei detenuti