Apertura

Auto divorata dalle fiamme: dentro c’è un cadavere

L'auto potrebbe appartenere a Salvatore Privitera, 35 anni, scomparso ieri a Catania

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un’auto divorata dalle fiamme con all’interno delle ossa, probabilmente umane, è stata trovata questa mattina intorno alle 10 lungo la strada, in contrada San Demetrio, a Carlentini (Siracusa), dove sono arrivati il medico legale, i carabinieri del comando di Augusta e del reparto scientifico del comando provinciale di Catania.

L’auto potrebbe appartenere a Salvatore Privitera, 35 anni, scomparso ieri a Catania, ma servono analisi approfondite. Sembra che il veicolo sia stato individuato dai familiari dello scomparso grazie all’attivazione del localizzatore satellitare.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Sicilia

46 anni fa l’omicidio di Piersanti Mattarella, Schifani: “La realtà giudiziaria prima o poi accerterà le responsabilità”
Apertura

Auto divorata dalle fiamme: dentro c’è un cadavere
Montallegro

Caso di tubercolosi a Montallegro, il sindaco: “Non creiamo allarmismi se non ci sono notizie sicure”
Apertura

Finiscono in mare con l’auto, brutta disavventura per dei giovani lampedusani
Agrigento

Cena insolita in via Atenea con Andrea Camilleri
Ultime Notizie

Evade dai domiciliari e si nasconde sotto il letto, arrestato
banner italpress istituzionale banner italpress tv