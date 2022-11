Auto si ribalta a Palma di Montechiaro, morto 52enne 

Si aggrava il bilancio del brutto incidente avvenuto nella serata di ieri lungo la strada statale 115, in territorio di Palma di Montechiaro. Una delle due persone coinvolte, Maurizio Scarnà, 52 anni di Casteltermini, è deceduto in seguito alle gravi ferite riportate. L’uomo era il conducente dell’auto che, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata contro un guardrail all’altezza della seconda galleria di Palma di Montechiaro. Il mezzo, forse a causa dell’asfalto bagnato, è sbandato e si è capovolto. Il bilancio iniziale era di due feriti. La seconda persona coinvolta è un uomo – B.F. – di 38 anni.

incidente palma incidente palma incidente palma

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estratto i due dalle lamiere, gli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro e una pattuglia di carabinieri a supporto. Poi l’arrivo delle ambulanze e dei sanitari. Alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati a prestare aiuto.