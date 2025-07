Calcio, Matteo Piazza miglior arbitro regionale della Sezione AIA di Agrigento

L’arbitro Matteo Piazza è stato insignito del prestigioso Premio Carmelo Bennici come miglior arbitro regionale della Sezione AIA di Agrigento per la stagione sportiva appena conclusa. Un riconoscimento che suggella un anno di grande intensità tecnica e professionale.

Classe 2002, Piazza si è distinto per la direzione di numerose gare di alto livello all’interno del campionato di Eccellenza, tra cui diversi derby ad alta tensione e incontri decisivi per l’accesso ai playoff. Tra le designazioni più rilevanti spiccano la semifinale del Torneo delle Regioni Under 19 e, soprattutto, la direzione della finale mondiale dei Paris World Games 2024 tra Messico ed Egitto, disputata lo scorso luglio a Parigi: un’esperienza internazionale che ha confermato la sua maturità tecnica e gestionale.

Sempre durante questa stagione Piazza è stato selezionato tra i 20 italiani a partecipare al primo storico progetto “Top Camp” a Cascia (PG) rappresentando la Sicilia.

Piazza aveva già partecipato, due stagioni fa, al programma UEFA Talent & Mentor, un percorso formativo d’élite che lo ha visto confrontarsi con colleghi di tutta Italia sotto la guida dei migliori formatori arbitrali.

Consolidata ormai la sua presenza tra gli arbitri regionali più affidabili, la prossima stagione potrebbe rappresentare per lui un crocevia decisivo: Matteo Piazza è infatti tra i principali candidati alla promozione nella Commissione Arbitri Nazionale Dilettanti (SERIE D), primo importante traguardo nel percorso verso il professionismo.