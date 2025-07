Migranti, in 519 all’hotspot di Lampedusa: al via i trasferimenti 

Continuano gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Dopo l’ultimo approdo di 56 persone, di nazionalita’ bengalese, pakistana e somala, sono 519 gli ospiti dell’hotspot. Gli ultimi arrivati, secondo quanto riferito ai soccorritori, sarebbero partiti dalla Libia pagando dai 5 mila agli 8 mila dollari. Ieri, in tutto, ci sono stati 7 approdi con un totale di 443 migranti. Per la mattinata e’ stato disposto il trasferimento di 270 persone con il traghetto di linea che arrivera’ in serata a Porto Empedocle.