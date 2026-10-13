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Benzina e fuoco sul portone di un’abitazione a Palma di Montechiaro, marito e moglie in ospedale 

Entrambi, dopo aver respirato il fumo causato dal rogo, sono stati trasportati all’ospedale San Giacomo d’Altipasso. Indaga la polizia

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Notte di fuoco a Palma di Montechiaro dove ignoti malviventi hanno cosparso un panno con della benzina per poi dare fuoco al portone di un’abitazione di proprietà di due anziani coniugi: 80 anni lui, 73 anni lei. Entrambi, dopo aver respirato il fumo causato dal rogo, sono stati trasportati all’ospedale San Giacomo d’Altipasso.

Le loro condizioni, per fortuna, non destano particolari preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato che hanno avviato le indagini per tentare di ricostruire quanto accaduto. Il gesto ha comunque tutte le caratteristiche di una intimidazione. Saranno gli investigatori a cercare di fare luce sulla vicenda

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