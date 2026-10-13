Maltempo, 4.5 milioni di euro per le aziende danneggiate nel 2023

Pubblicato dal dipartimento regionale dell’Agricoltura il bando da 4,5 milioni di euro destinato alle aziende agricole colpite dalle eccezionali piogge della primavera 2023. I ristori riguardano le colture di mandorlo, nocciolo e pistacchio, duramente danneggiate dagli eventi meteorologici avversi. L’iniziativa punta a sostenere gli agricoltori siciliani che, tra maggio e giugno di tre anni fa, hanno subìto ingenti perdite di produzione e significative riduzioni del reddito a causa delle precipitazioni eccezionali.

Gli indennizzi saranno calcolati in base all’entità dei danni accertati e prevedono tre fasce di contributo: 99,31 euro per ettaro per danni compresi tra il 30% e il 50%; 165,50 euro per ettaro per danni superiori al 50% e fino al 70%; 248,27 euro per ettaro per danni superiori al 70%. Il contributo massimo riconoscibile a ciascun beneficiario è fissato a 25 mila euro. Le domande saranno gestite attraverso una procedura automatizzata da Agea. «Le colture di mandorlo, pistacchio e nocciolo – ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino – hanno subito danni ingenti, in molti casi con conseguenze pesantissime sulla produzione e sul reddito delle aziende agricole. Gli agricoltori siciliani colpiti da questi eventi meteorologici eccezionali hanno dovuto affrontare perdite significative. Con questo intervento mettiamo in campo un sostegno concreto per aiutarli a superare le difficoltà, salvaguardare le aziende e ripartire»