Regione, 40 milioni di euro per persone con disabilità gravissima 

Quaranta milioni di euro in favore di persone con disabilità gravissima. È la somma stanziata dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali destinata al pagamento dei benefici economici di settembre e ottobre. Essa include il budget aggiuntivo per il saldo degli arretrati per i nuovi aventi diritto, il cui elenco è stato comunicato dalle Asp siciliane.

“Per il governo regionale il sostegno alle categorie più fragili è una priorità – dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – La puntualità nell’erogazione di questi fondi rappresenta, per noi, anche un dovere morale nei confronti delle persone che vivono con una disabilità gravissima. Siamo al loro fianco e al fianco di chi, ogni giorno, le assiste e se ne prende cura”. “Dietro ogni contributo – dice l’assessore Nuccia Albano – ci sono esigenze quotidiane che non possono essere rimandate: l’assistenza, la cura e la possibilità di affrontare con maggiore stabilità una condizione di particolare complessità. La sfida è assicurare che gli strumenti pubblici di sostegno accompagnino costantemente e concretamente le persone con disabilità gravissima e chi se ne prende cura, con risposte commisurate ai bisogni e alla loro continuità nel tempo”. Le risorse, a valere sul “Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza”, saranno destinate a tutte le Asp dell’Isola in base alla comunicazione mensile del numero delle persone affette da disabilità gravissima. I soggetti censiti a settembre di quest’anno risultano 16.173.