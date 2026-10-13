Rubavano oro e uscivano indisturbati dalle gioiellerie, due arresti

Rubavano preziosi e uscivano indisturbati dalle gioiellerie: le forze dell’ordine arrestano una coppia di ladri “trasfertisti”, attivi nel comprensorio di Termini Imerese. I poliziotti del locale commissariato e i carabinieri hanno tratto in arresto un uomo di 45 anni e una donna di 65, residenti in provincia di Catania, per furti aggravati ai danni di alcune gioiellerie.

L’arresto in flagranza e’ scaturito da una segnalazione effettuata dal titolare di una gioielleria che ha comunicato la presenza, nei locali di due persone sospette. Gli agenti della polizia di Stato si sono recati sul posto, dove sono giunti anche i militari dell’Arma allertati da altra gioielleria della cittadina. Al momento di uscire dalla gioielleria l’uomo ha tentato di liberarsi di un oggetto in oro appena trafugato e mentre si procedeva alla perquisizione dei due complici sono stati trovati altri preziosi rubati in altre gioiellerie. Il gip ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tutti i giorni della settimana