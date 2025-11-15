Ancora una tragedia a Ribera, 39enne di Siculiana morto in un incidente stradale 

Ennesimo dramma sulle strade della provincia di Agrigento. Un trentanovenne originario di Siculiana ma residente a Montallegro – Giuseppe Coirazza – è morto in un terribile incidente avvenuto ieri sera lungo la strada provinciale 61 Ribera-Borgo Bonsignore. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Mini Cooper e una Fiat Punto. La vittima era un commerciante ambulante che operava nei mercatini rionali. Lascia due figli.

Le condizioni del 39enne sono apparse fin da subito gravissime e l’uomo, trasferito all’ospedale di Ribera, è deceduto poco dopo a causa dei traumi. Il conducente dell’altra auto si trova ricoverato all’ospedale di Sciacca dopo essere stato estratto dalle lamiere. È ferito ma non dovrebbe essere in pericolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco.

“Da Sindaco desidero esprimere, a nome mio personale, dell’amministrazione e dell’intera cittadinanza, la più sentita vicinanza e il più profondo cordoglio alla famiglia di Giuseppe Coirazza, tragicamente scomparso in un incidente. La perdita di una giovane vita rappresenta una ferita per tutta la nostra comunità. In momenti così dolorosi, Siculiana si stringe attorno ai familiari, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, con affetto e solidarietà”. Questo il messaggio di cordoglio del sindaco di Siculiana, Giuseppe Zambito.

Appena due giorni fa, sempre nei pressi di Ribera, si era registrato un altro incidente mortale. A perdere la vita Stefano Bruccoleri 48 anni, alla guida di una motocicletta che si è scontrata con un camion.