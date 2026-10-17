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Bruciata la minicar di un operaio, trovata bottiglietta con liquido infiammabile 

A non molta distanza dall’incendio è stata rinvenuta una bottiglietta di plastica con tracce di liquido infiammabile che lascerebbe pensare ad un gesto doloso

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione

Notte di fuoco a Canicattì. Un incendio ha distrutto la minicar di proprietà di un operaio 45enne del posto. Il rogo è avvenuto in via Duca degli Abruzzi e, oltre a danneggiare il veicolo, ha rischiato di attecchire anche sul prospetto di una palazzina. Sono stati alcuni residenti della zona a lanciare l’allarme dopo aver visto fumo e fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la zona ma il veicolo, tuttavia, è stato letteralmente carbonizzato. Il mezzo, peraltro, non dovrebbe essere scoperto di assicurazione per questo evento. A non molta distanza dall’incendio è stata rinvenuta una bottiglietta di plastica con tracce di liquido infiammabile che lascerebbe pensare ad un gesto doloso. Al via le indagini per ricostruire quanto accaduto.  

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