Apertura

Bruciata l’auto di un imprenditore, l’incendio è doloso: indagini 

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa di un incendio che ha distrutto l’automobile di proprietà di un imprenditore di 67 anni di Sciacca

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa di un incendio che ha distrutto l’automobile di proprietà di un imprenditore di 67 anni di Sciacca. Il rogo è avvenuto in contrada Bordea, nella zona periferica del popoloso centro dell’agrigentino.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Al via le indagini dei carabinieri della locale Compagnia. La procura di Sciacca ha aperto un’inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento a seguito di incendio. Al vaglio degli investigatori l’eventuale presenza di telecamere. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Palermo

Continua a perseguitare l’ex moglie, arrestato 49enne
Palermo

Non ha il biglietto e aggredisce il controllore del bus, arrestato 
Palermo

Anas, stasera chiuso al traffico svincolo uscita Termini Imerese su A19
Siracusa

Migranti, arrestati quattro presunti scafisti
Apertura

Impiegata travolta e uccisa a Porto Empedocle, aperta inchiesta 
Apertura

Bruciata l’auto di un imprenditore, l’incendio è doloso: indagini 