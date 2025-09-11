Apertura
Bruciata l’auto di un imprenditore, l’incendio è doloso: indagini
Non ci sono dubbi sulla natura dolosa di un incendio che ha distrutto l’automobile di proprietà di un imprenditore di 67 anni di Sciacca
Non ci sono dubbi sulla natura dolosa di un incendio che ha distrutto l’automobile di proprietà di un imprenditore di 67 anni di Sciacca. Il rogo è avvenuto in contrada Bordea, nella zona periferica del popoloso centro dell’agrigentino.
Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Al via le indagini dei carabinieri della locale Compagnia. La procura di Sciacca ha aperto un’inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento a seguito di incendio. Al vaglio degli investigatori l’eventuale presenza di telecamere.
Leggi anche
Redazione
0 commenti