Bruciata l’auto di un imprenditore, l’incendio è doloso: indagini 

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa di un incendio che ha distrutto l’automobile di proprietà di un imprenditore di 67 anni di Sciacca. Il rogo è avvenuto in contrada Bordea, nella zona periferica del popoloso centro dell’agrigentino.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Al via le indagini dei carabinieri della locale Compagnia. La procura di Sciacca ha aperto un’inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento a seguito di incendio. Al vaglio degli investigatori l’eventuale presenza di telecamere.