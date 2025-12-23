Canicattì

Furto con spaccata in una tabaccheria a Canicattì, caccia ai ladri

I malviventi hanno usato un'auto come ariete e sono riusciti a sfondare la saracinesca e a portare via soldi, gratta e vinci e sigarette

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ancora un furto a Canicattì. Dopo il panificio e la cornetteria nella tarda serata di ieri un furto con spaccata si è consumato ai danni di una tabaccheria in Corso Umberto. Ignoti malviventi dopo avere usato un’auto come ariete sono riusciti a sfondare la saracinesca dell’esercizio commerciale ed entrare all’interno riuscendo a portare via soldi contanti, l’incasso della serata e probabilmente qualche pacco di sigarette e dei biglietti del gratta e vinci.

Il bottino del colpo commesso  questa notte è ancora da quantificare. Le indagini affidate alla Polizia sono in corso; acquisite dagli investigatori le immagini delle telecamere di video sorveglianza della tabaccheria.

Già ad Aprile avevano tentato il colpo nello stesso esercizio commerciale con lo stesso identico metodo senza riuscirvi.

