Siracusa

Sorpreso in auto con la cocaina e 1200euro in contanti: arrestato

Si tratta di un pregiudicato 40enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Pubblicato 24 secondi fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Sortino, nel corso di servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno arrestato un pregiudicato 40enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno fermato l’uomo, con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti, mentre percorreva in auto la strada provinciale n. 9 in direzione di Sortino. A seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un involucro in plastica contenete 103 grammi di cocaina e 1.200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

