AICA dice addio alle utenze a forfait: parte il progetto pilota dei contatori smart

AICA – Azienda Idrica Comuni Agrigentini avvia una svolta storica nella gestione del servizio idrico. Con l’avvio del progetto pilota dei nuovi contatori smart di ultima generazione, inizia ufficialmente il superamento definitivo delle utenze a forfait, sia domestiche che commerciali.

“Questo è uno dei passaggi più importanti nella storia recente del servizio idrico agrigentino. Il forfait ha prodotto per anni disuguaglianze, confusione e ingiustizie. Noi abbiamo scelto la strada più difficile, ma anche l’unica giusta: legalità, trasparenza e rispetto per i cittadini onesti. Chi ha sempre pagato il giusto non può più essere penalizzato. L’acqua è un bene pubblico e va gestita con regole chiare, uguali per tutti. Questo progetto non è contro qualcuno: è a favore dei cittadini“, dichiara la Presidente del CdA, Dott.ssa Danila Nobile.

Dai dati aggiornati emerge con chiarezza una situazione che AICA ha deciso di affrontare con determinazione: migliaia di utenze, in diversi Comuni della provincia, risultano ancora a forfait, cioè senza una misurazione reale dei consumi, con evidenti squilibri, ingiustizie e criticità sul piano della legalità e dell’equità tariffaria.

Il progetto pilota segna l’inizio di un cambiamento radicale: installazione di contatori smart intelligenti, con valvola e telelettura; fine progressiva delle utenze a forfait; misurazione reale dei consumi, per pagare solo ciò che si utilizza davvero; maggiore tutela per gli utenti corretti; contrasto a sprechi, abusi e disallineamenti storici.

“Dal punto di vista gestionale e tecnico, l’eliminazione del forfait rappresenta un salto di qualità decisivo. I nuovi contatori consentiranno un controllo puntuale, una gestione moderna e una pianificazione più efficiente delle risorse idriche. È un passaggio indispensabile per garantire sostenibilità economica, correttezza amministrativa e continuità del servizio nel tempo“, dichiara il Direttore Generale, Ing. Francesco Fiorino.

Accanto al progetto pilota, AICA ha già programmato l’estensione dell’installazione dei contatori a tutte le utenze, domestiche e commerciali. A partire da gennaio, inizieranno le installazioni su larga scala: il tempo tecnico necessario e il forfait non esisterà più.

“Stiamo costruendo un sistema più giusto, più moderno e più trasparente. Un sistema in cui chi consuma poco paga poco; chi consuma di più paga il giusto; non esistono più zone grigie. Questo cambiamento richiede impegno, tempo e collaborazione, ma è l’unica strada possibile per restituire fiducia, ordine e dignità al servizio idrico. AICA va avanti, senza scorciatoie. Per i cittadini. Per la legalità. Per il futuro”, concludono Nobile e Fiorino.