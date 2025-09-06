Cade dal monopattino: 13enne (operato d’urgenza) in coma farmacologico

E’ stato operato d’urgenza nella notte scorsa un 13enne rimasto ferito in seguito a una caduta da monopattino. Le sue condizioni sono molto gravi ed hanno richiesto l’immediato intervento dei sanitari del 118 e poi dell’ospedale, che lo hanno trasportato d’urgenza al Policlinico e si trova in coma farmacologico con una prognosi riservata.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. Sul posto, oltre ai soccorritori anche la pattuglia della Polizia municipale per i rilievi.