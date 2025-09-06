Premio Mimosa d’oro 2025, questa sera la consegna del riconoscimento a FAI e CRI

Presso il Teatro Panoramica dei Templi di Agrigento questa sera la consegna del Premio Mimosa d’oro, ad Ilaria Borletti Buitoni, vice presidente nazionale del FAI, ed alla vice presidente nazionale vicario della CRI, Croce Rossa Italiana, Debora Diodati.

Giunto alla XXXIV edizione, il prestigioso premio è promosso dal Centro artistico culturale “Renato Guttuso” di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino, Nel corso della serata, condotta da Giuseppe Moscato e Gabriella Omodei, saranno consegnati anche i Riconoscimenti speciali Mimosa d’oro 2025 a: Paola Castiglia, Docente e Giornalista; Angelisa Castronovo, Avvocato e Produttrice cinematografica; Rosa Di Stefano, Presidente Federalberghi Palermo; Claudia Fauzia, Scrittrice e attivista femminista; Amal Khayal, Responsabile CISS Ong Striscia di Gaza.

Ad arricchire la serata la performance del balletto della Scuola Studio Danza diretto dalla maestra Manuela Santini; il clarinettista Roberto Saccà, laureato in clarinetto presso il Conservatorio di Messina; Giuseppe “Magus” La Pusata, maestro delle discipline dell’arte magica: Illusionismo, Close-up, Escapologia, e soprattutto Mentalismo.

Ospite d’onore il cantautore Amedeo Minghi, una delle voci più emozionanti e riconoscibili della canzone italiana”