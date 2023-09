Cammarata, bruciati 15 ettari di terreno e casolare di azienda piante e fiori: indagini

Un incendio la cui natura potrebbe essere dolosa ha devastato 15 ettari di terreno coltivato tra Cammarata e San Giovanni Gemini. Il fuoco ha ridotto in cenere uliveti, pescheti e alcune serre. Le fiamme hanno poi danneggiato anche un casolare di proprietà di una ditta che si occupa del commercio di piante e fiori. Il rogo è avvenuto nelle contrade Spina, Miniera e Salina. Il terreno è di proprietà di due pensionati di 74 e 73 anni e di un 39enne.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigenti e il personale del Corpo forestale. Un leggero venticello ha alimentato le fiamme che in breve tempo si sono propagate. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento a seguito di incendio. Al via le indagini per accertare l’eventuale natura dolosa dell’evento.