Canicattì, 40enne ferito da un colpo di pistola: al via indagini

“Sono stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco mentre stavo camminando in piazza IV Novembre”. Queste le parole di un 40enne di Canicattì che nella serata di ieri si sarebbe recato all’Ospedale Barone Lombardo con una ferita al ginocchio. Medicato dal personale del Pronto soccorso, l’uomo subito dopo è stato raggiunto dagli agenti del Commissariato di Canicattì che lo hanno interrogato per ricostruire la vicenda. E’ certo che chi ha sparato ha utilizzato un’arma di piccolo calibro. I poliziotti hanno ispezionato la zona indicata: è stata fatta un’ampia perlustrazione, ma a quanto pare nulla di utile all’attività investigativa sarebbe emerso. Sono stati acquisiti i filmati di più telecamere di videosorveglianza.