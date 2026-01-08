Apertura

Canicattì, 40enne ferito da un colpo di pistola: al via indagini

I poliziotti stanno cercando di fare luce sulla vicenda

Pubblicato 56 minuti fa
Da Redazione

“Sono stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco mentre stavo camminando in piazza IV Novembre”. Queste le parole di un 40enne di Canicattì che nella serata di ieri si sarebbe recato all’Ospedale Barone Lombardo con una ferita al ginocchio. Medicato dal personale del Pronto soccorso, l’uomo subito dopo è stato raggiunto dagli agenti del Commissariato di Canicattì che lo hanno interrogato per ricostruire la vicenda. E’ certo che chi ha sparato ha utilizzato un’arma di piccolo calibro. I poliziotti hanno ispezionato la zona indicata: è stata fatta un’ampia perlustrazione, ma a quanto pare nulla di utile all’attività investigativa sarebbe emerso. Sono stati acquisiti i filmati di più telecamere di videosorveglianza.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Augusta

Serata danzante senza autorizzazioni, sospesa dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza
Apertura

Canicattì, 40enne ferito da un colpo di pistola: al via indagini
dalla Regione

Legge anti-crack, completata la rete regionale. Schifani: “Risposte concrete alle famiglie”
di Gioacchino Schicchi

Ecua, Mangiacavallo rompe il silenzio: “Rinviare l’insediamento? Danno per l’università”
Apertura

Parto in un’abitazione, intervento esemplare degli operatori del 118
Caltanissetta

Ha coltivato una serra di marijuana in un appartamento, arrestato 30enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv