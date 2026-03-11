Ultime Notizie

Rincari materiali da costruzione,Ance Agrigento: “Serve arginare gli effetti della guerra”

La nota del presidente Tommaso Sciara dopo le numerose segnalazioni da parte delle imprese del territorio agrigentino

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Già dalla scorsa settimana, e in aumento nelle ultime ore, stiamo ricevendo segnalazioni da parte delle nostre imprese di rincari dei materiali da costruzione, non solo derivati petrolchimici come il bitume, ma anche altri come l’acciaio e con aumenti dei costi di trasporto”, spiega il presidente Ance Agrigento, Tommaso Sciara.“Purtroppo gli effetti delle tensioni geopolitiche sulle materie prime sono già pesanti e riguardano tutta la filiera dell’edilizia, che nel territorio della provincia di Agrigento, è impegnata in uno sforzo importante per portare a termine i lavori del Pnrr nei tempi previsti”. Continua il presidente Ance Agrigento, Tommaso Sciara.Per questo l’Ance Agrigento segnala che senza un intervento urgente le imprese saranno costrette a sopportare da sole gli effetti della guerra con pesanti conseguenze sulla tenuta del sistema. Ecco perché “auspichiamo l’adozione di uno strumento per sterilizzare l’aumento del gettito fiscale derivante dall’incremento dei prezzi di tutti i materiali da costruzione che risentono in modo diretto o indiretto della crisi in atto”. Conclude il presidente di Ance Agrigento Tommaso Sciara.

