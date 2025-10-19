Canicattì, con pistola e volto coperto rapina bar: caccia al bandito

Rapina in un bar, di viale Giudice Saetta, nel centro di Canicattì. Armato di pistola e con il volto coperto il bandito ha intimato ai proprietari di consegnare l’incasso della giornata.

Al rifiuto degli stessi ha afferrato il contenitore delle mance dei clienti per poi dileguarsi a piedi per le vie limitrofe. Il bottino è in via di quantificazione. Dopo la denuncia esposta dai titolari dell’esercizio commerciale sono partite le indagine da parte dei carabinieri della Compagnia di Canicattì.