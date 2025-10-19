Giudiziaria

Minaccia i figli dell’ex sindaco di Realmonte, condannata 64enne 

Tre mesi di reclusione una sessantaquattrenne milanese per le minacce rivolte ai figli dell’ex sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

“Hai dei figli? Ti auguro finiscano sotto una macchina”. Il giudice del tribunale di Agrigento, Katia La Barbera, ha condannato a tre mesi di reclusione una sessantaquattrenne milanese per le minacce rivolte ai figli dell’ex sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca.

La vicenda risale al 2021 quando, secondo la ricostruzione, l’imputata avrebbe cominciato a scrivere messaggi minatori all’ex primo cittadino sulla pagina social.

Minacce che sarebbero avvenute anche telefonicamente. La 64enne avrebbe avuto questo comportamento ostile nei confronti del sindaco per presunte negligenze dell’amministrazione comunale relative ad una colonia di felini in via San Calogero. Un secondo procedimento giudiziario è pendente sempre per minacce e stalking. 

