Canicattì, giro di cocaina e riciclaggio di auto: chiesti 14 rinvii a giudizio

Il pubblico ministero Elenia Manno ha chiesto il rinvio a giudizio per quattordici persone, per un indagine risalente al 2019 svolta sul campo dai poliziotti del commissariato, per un giro di cocaina, in alcuni casi proveniente dalla Calabria, che poi veniva smerciata soprattutto a Canicattì, e un giro di riciclaggio di auto.

Il provvedimento è stato disposto nei confronti di Agatino Loreno Abate, 44 anni, di Catania; Giuseppe Adornato, 52 anni, di Taurianova (Reggio Calabria); Vincenzo Aquilino, 57 anni, di Campobello di Licata; Carmelo Cannavò, 65 anni, di Catania; Salvatore Chiarelli, 54 anni, di Canicattì; Angelo Cipollina, 23 anni, di Canicattì; Daniela Di Franco, 37 anni, di Canicattì; Rosario Domante, 29 anni, di Favara; Sonia Garraffo, 31 anni, di Canicattì; Eugenia Claudia Mnescu, 36 anni, originaria della Romania e residente a Sommatino; Christian Mantione, 22 anni, di Canicattì; Salvatore Mantione, 51 anni, di Canicattì; Vincenzo Mantione, 50 anni, di Canicattì e Giusi Puleri, 32 anni, di Canicattì.

L’udienza preliminare è stata fissata per il 27 giugno davanti al giudice Giuseppe Miceli. I difensori, fra gli altri, gli avvocati Diego Giarratana, Salvatore Cusumano, Calogero Lo Giudice, Giovanni Avola e Rosa Salvago, potranno chiedere un rito alternativo come il giudizio abbreviato o il patteggiamento. In caso contrario sarà il gup a decidere se disporre il rinvio a giudizio.