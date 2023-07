Canicattì, irregolarità in cantiere: denuncia e oltre 10 mila euro multa per imprenditrice

Proseguono i controlli del Nucleo Ispettorato del Lavoro del comando provinciale di Agrigento nei cantieri sparsi per la provincia. L’ultimo in ordine di tempo è stato effettuato a Canicattì, in via Giudice Saetta, dove sono in corso alcuni lavori di ristrutturazione di un fabbricato.

Al termine dell’accertamento i carabinieri, insieme ai colleghi della locale Compagnia, hanno riscontrato alcune irregolarità in tema di sicurezza sul lavoro. Per questo motivo l’amministratore unico della ditta, una imprenditrice cinquantenne agrigentina, è stata denunciata per violazioni del Testo unico sulla sicurezza.

Nei suoi confronti, oltre alla sospensione dell’attività fino a quando non ripristinerà le condizioni per andare avanti, anche sanzioni amministrative per oltre 10 mila euro. In particolare, i carabinieri hanno riscontrato l’omessa installazione della tavola fermapiede sul ponteggio in uso, l’aggiornamento del Pos e la difformità dei disegni esecutivi.